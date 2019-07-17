Кассир минздрава Удмуртии присвоила более 1 млн рублей

В Ижевске вынесли приговор кассиру, которая присвоила деньги министерства здравоохранения Удмуртии. С 2014 по 2017 год она получила от заказчиков более 1 млн рублей и не отразила их в реестре для учета.

Подсудимая получила три года лишения свободы с испытательным сроком на два года. На имущество обвиняемой наложен арест, передает ИА «Сусанин».

Ранее в Башкирии кассир Луиза Хайруллина в течение полутора лет похитила примерно 23–25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка в Салавате. Женщина и ее муж задержаны, ведется расследование. Создан фонд для сбора средств в пользу подозреваемых.