Денисова предложила отпустить украинских моряков под свое поручительство

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков под свое поручительство.

«В Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручительство», — написала она в Facebook.

Денисова отметила, что в качестве украинского омбудсмена «предложила свое обязательство об обеспечении участия» моряков в следующем заседании суда.

Ранее 17 июля Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. 9 июля стало известно, что ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении моряков. Арестованным предъявлено окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.



В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.