Прямой эфир

Зеленский обозначил сроки следующей встречи глав стран «нормандской четверки»

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав «нормандских» стран (Украина, Россия, Германия, Франция) может состояться после следующей встречи представителей четырех государств.

Первый звонок: Москва и Киев готовятся к жестам доброй воли
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, наконец, поговорили

«Есть «нормандский формат», который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча, более существенная, и через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера», — заявил Зеленский в видеообращении на своем канале в YouTube.

Ранее лидеры стран «нормандской четверки» встречались пять раз: два раза в 2014 году, два — в 2015-м и один — в 2016 году.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД ФРГ не получал предложений о расширении «нормандского формата»
Макрон понадеялся на участие Путина в саммите «нормандской четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017