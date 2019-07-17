Зеленский обозначил сроки следующей встречи глав стран «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав «нормандских» стран (Украина, Россия, Германия, Франция) может состояться после следующей встречи представителей четырех государств.

«Есть «нормандский формат», который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча, более существенная, и через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера», — заявил Зеленский в видеообращении на своем канале в YouTube.

Ранее лидеры стран «нормандской четверки» встречались пять раз: два раза в 2014 году, два — в 2015-м и один — в 2016 году.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.