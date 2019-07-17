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Рябков оценил переговоры с США по контролю над вооружениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал профессиональным и конструктивным разговор, состоявшийся в рамках российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «РИА Новости».

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«Провели высокопрофессиональный и в целом конструктивный разговор, хотя, конечно, различия в позициях остаются, они никуда не делись, одним махом их преодолеть, снять не получается. Да, впрочем, такая задача и не ставилась», — отметил Рябков.

По его словам, российская сторона удовлетворена тем, что США не отказываются от контроля над вооружениями как метода обеспечения собственной безопасности. Замминистра также рассказал, что в ходе переговоров стороны обсудили влияние новых технологий, включая гиперзвук, на международную безопасность. Кроме того, затрагивалась тема международной информационно-коммуникационной безопасности.

17 июля в Женеве стартовали двухдневные переговоры между Россией и США по стратегической стабильности. Делегацию от РФ в ходе нового раунда обсуждений возглавил Сергей Рябков, а американскую группу — первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

До этого Рябков обсуждал вопросы стратегической безопасности с замглавы Госдепартамента по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в ходе встречи в Праге 12 июня текущего года. Переговоры в таком формате стали первыми после приостановки Вашингтоном и Москвой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По итогам встречи замглавы российского МИДа тогда заявил, что воодушевлен конструктивным диалогом с представителем США, однако призвал международное сообщество не делать поспешных выводов, так как внешняя политика Соединенных Штатов непредсказуема.

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