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Детеныш родился у пары бурых капуцинов в Ленинградском зоопарке

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Бланки родился первый детеныш, сообщается на официальной странице зверинца в Instagram в среду, 17 июля.

Малыш появился на свет всего шесть дней назад. По словам специалистов, определить его пол пока невозможно, так как всё свое время детеныш проводит с мамой. Понаблюдать за детенышем бурого капуцина можно во внутреннем помещении павильона «Приматы».

Ленинградский зоопарк_Instagram

Бурый капуцин — вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке. В Ленинградском зоопарке самец Рикардо, а также две самки Бланка и Вета поселились два с половиной года назад.

В марте 2019-го зверинец Северной столицы обнародовал фотографии детенышей, которые родились в семье кенгуру Беннетта.

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