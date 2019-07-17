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Грузчик аэропорта Хабаровска украл деньги с карты пассажира

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В аэропорту Хабаровска у пассажира похитили деньги с банковской карты. Подозреваемым оказался грузчик воздушной гавани.

Как рассказала начальник пресс-службы дальневосточного транспортного главка МВД Ольга Мироненко, на допросе 34-летний мужчина рассказал, что нашел мобильный телефон пассажира, который выпал из багажа. Гаджет оказался не заблокированным, а к номеру телефона был привязан банковский счет, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

С помощью СМС-сообщения грузчик перевел с чужого банковского счета 3 тыс. рублей своему другу. Позже они обналичили средства в банкомате.

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники транспортной полиции, в свою очередь, напоминают, что доступ к денежным средствам стоит делать более сложным для посторонних.

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