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Сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражу вещей у пассажиров

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Задержаны девять подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров в аэропорту Волгограда. С августа 2018 года и до недавнего времени кражами занимались сотрудники авиапредприятия.

Как сообщают «НовостиВолгограда.ру», расследование началось на прошлой неделе, когда с заявлениями в полицию обратились сразу три пассажира. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна как по вылету, так и по прилету самолетов. Одна из участниц группировки продавала вещи потерпевших на территории Волгоградской области.

По предварительным оценкам, причинен ущерб на 500 тыс. рублей. Двое подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

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