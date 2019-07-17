Парк имени Ленина реконструируют в Астрахани

В Астрахани планируют полностью реконструировать парк имени Ленина в поселке Казачий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно проекту, территория парка будет разделена на три зоны. В центральной установят сцену и амфитеатр, где можно будет проводить массовые мероприятия, а вокруг будут установлены три игровые площадки для детей разного возраста, пишет «Астрахань-24».

Часть территории парка обустроят для подростков. Для них оборудуют универсальную спортивную площадку, а также зону для занятий воркаутом.

В целом большую часть парка озеленят. Кроме того, здесь появятся пешеходные дорожки.

В администрации города также отметили, что, кроме парка Ленина, в порядок будут приведены еще пять общественных пространств.