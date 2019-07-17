Прямой эфир

Парк имени Ленина реконструируют в Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани планируют полностью реконструировать парк имени Ленина в поселке Казачий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно проекту, территория парка будет разделена на три зоны. В центральной установят сцену и амфитеатр, где можно будет проводить массовые мероприятия, а вокруг будут установлены три игровые площадки для детей разного возраста, пишет «Астрахань-24».

Часть территории парка обустроят для подростков. Для них оборудуют универсальную спортивную площадку, а также зону для занятий воркаутом.

В целом большую часть парка озеленят. Кроме того, здесь появятся пешеходные дорожки.

В администрации города также отметили, что, кроме парка Ленина, в порядок будут приведены еще пять общественных пространств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предупреждающие надписи появились на пешеходных переходах в Астрахани
Более 1,2 тыс. кубометров воды откачали с улиц Астрахани после ливня

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017