Около 2 млрд рублей дополнительно направят на соцвопросы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на 2 млрд рублей увеличат доходы и расходы регионального бюджета. Средства пойдут на решение социальных вопросов. Проект закона об уточнении бюджета внес в законодательную думу губернатор края, сообщает сайт правительства Хабаровского края.

Согласно информации министерства финансов региона, увеличить доходную часть бюджета стало возможно за счет роста налоговых поступлений. Так, 950 млн рублей выделят на ежемесячную денежную выплату льготникам, еще около 480 млн пойдут на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пишет ИА AmurMedia.

Кроме того, 131 млн рублей запланирован на выплаты региональной соцдоплаты к пенсии неработающим. Оставшиеся средства направят на выплаты при рождении первенца или третьего ребенка, компенсации расходов по найму жилого помещения детям-сиротам, питание в коррекционных школах и детских домах, организацию авиасообщения между районами края и компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг.

Таким образом объем доходов бюджета Хабаровского края на 2019 год составит более 112 млрд рублей, расходов — 119,8 млрд рублей. Дефицит остался без изменений и составляет более 7,8 млрд рублей.