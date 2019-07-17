Три человека пострадали в ДТП с «КамАЗом» под Тулой

В Щекинском районе Тульской области столкнулись иномарка и грузовик «КамАЗ». Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.

Авария произошла во вторник, 16 июля, на 206-м км автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, 23-летний водитель Skoda Octavia врезался в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении, пишет газета «Тульские извести».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и двое пассажиров легковушки. Пассажирам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их отпустили. Водителя пришлось госпитализировать.