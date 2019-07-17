В Якутии объявили день траура по погибшим на реке Лена

День траура по семи погибшим на реке Лена в Якутске пройдет в четверг, 18 июля, сообщается на сайте города.

В этот день будут приспущены государственные флаги России и Республики Саха.

Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач и проведения мероприятий.

Трагедия произошла 15 июля. Дети купались около острова Пономарев в не предназначенном для плавания месте. Трое ребят в возрасте четырех, пяти и семи лет начали тонуть, им на помощь бросились четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет. Все они погибли, их личности установлены.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Ввиду большого количества погибших в рамках расследования возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).