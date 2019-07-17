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Пекин поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в Пекине высоко ценят комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «китайской угрозе». Он отметил, что слова главы российского дипломата четкие и позитивные, а отношения между странами в последние годы беспрецедентно развивались.

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Шуан напомнил, что 16 июля 2001 года Китай и Россия подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и в этом документе было зафиксировано отсутствие каких-либо территориальных претензий.

«На протяжении многих лет мы оказывали друг другу твердую взаимную поддержку и смогли выстроить крепкое политическое взаимодоверие», — цитирует китайского дипломата «РИА Новости».

Он отметил, что любые попытки «вбить клин в отношения между Россией и Китаем» потерпят неудачу.

Ранее 17 июля Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что раскручивать миф о «китайской угрозе» — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей. При этом, комментируя информацию о проживании на Дальнем Востоке и в Сибири 12 млн китайцев, Лавров сказал, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи «явно преувеличены».

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