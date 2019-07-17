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Ядерные арсеналы Великобритании и Франции сравнили с запасами США в Европе

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Фото: Global Look Press/FrankHoemann/Sven Simon
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Ядерные арсеналы Великобритании, а также Франции как минимум вдвое превышают ядерный арсенал США в Европе, рассказал «Известиям» глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, американские ядерные запасы в Европе носят в большей степени показной характер. Так он отреагировал на публикации СМИ о том, что в НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США.

Накануне, 16 июля, бельгийская газета De Morgen сообщила, что в опубликованный в апреле доклад для одного из комитетов Парламентской ассамблеи НАТО случайно включили перечень засекреченных мест размещения ядерного оружия США в Европе. Бельгийская газета утверждает, что в документе упоминалось о 150 ядерных боеголовках, развернутых в Европе, которые хранятся на шести европейских и американских базах.

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Однако 11 июля в интернете опубликовали новую версию документа, в которой упоминание о местах размещения ядерного оружия уже отсутствует, написала De Morgen.

Несмотря на кажущуюся громкость озвученной бельгийским изданием информации, она не является секретом для российских военных и не имеет особого значения для взаимоотношений России и Запада, полагает военный политолог Александр Михайлов.

Он напомнил, что со времен окончания холодной войны США и Россия весьма серьезно урезали свое тактическое ядерное оружие, в том числе и размещенное американцами в Европе.

«В разгар политического кризиса США с Россией в 2014–2015 годах в СМИ неоднократно проходила информация, что около двух десятков американских ядерных бомб В61 осели в Германии — в Бюхеле, на известной базе люфтваффе», — заявил эксперт.

Эти же бомбы в разных количествах со времен периода активного разоружения Европы сохранились на военных базах в Италии, Турции, Бельгии и Голландии, добавил Михайлов. Таким образом, эта информация давно не является секретом для аналитиков Минобороны России, заключил глава Бюро военно-политического анализа.

Ранее в июле американский журналист Том Роган призвал НАТО выработать жесткую наступательную доктрину для устрашения России. По его мнению, Москва готовится к «вторжению» в альянс с целью его раскола, в то время как НАТО ошибочно сосредоточился только на размещении в Европе как можно больше вооружений. Позднее в Госдуме заявили, что от РФ в сторону Европы не исходит никакой военной угрозы.

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