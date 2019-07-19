12–19 июля в объективе «Известий»

Ночное световое шоу, представленное в парке «Музеон» в рамках международного фестиваля цветов и садов Moscow Flower Show
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Городская инфекционная больница в Евпатории, в которую поместили детей после массового отравления в оздоровительном лагере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Московские улицы после дождя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игрок ФК «Спартак» Самуэль Жиго во время матча «Спартак»–«Сочи»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Интерьеры соборной колокольни, расположенной на территории Коломенского кремля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Одна из фигур с предупреждающими надписями, установленных на столичных пешеходных переходах Центром организации дорожного движения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Мечеть Кадыр-Джами в Крыму во время лунного затмения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Участник показательных выступлений по мотофристайлу на праздновании Дня московского транспорта в столице
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Работы, представленные на итоговой выставке экспериментальной лаборатории проекта Magnum Live Lab/19, в рамках которой фотографы агентства Magnum в течение двух недель снимали улицы столицы. Выставка открылась на территории Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Опера «Мазепа» столичного театра «Геликон-опера», показанная в Коломне в рамках фестиваля «Опера у стен монастыря»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время пленарного заседания, состоявшегося в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Посетители на выставке «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны», которая открылась в Эрмитаже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из участников массового ночного забега, который состоялся на территории ОК «Лужники»
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