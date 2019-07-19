12–19 июля в объективе «Известий»

Работы, представленные на итоговой выставке экспериментальной лаборатории проекта Magnum Live Lab/19, в рамках которой фотографы агентства Magnum в течение двух недель снимали улицы столицы. Выставка открылась на территории Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева в Москве