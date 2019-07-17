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США выразили обеспокоенность разработкой в РФ нестратегического ядерного оружия

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В американском Госдепартаменте заявили в ходе переговоров в Женеве, что США обеспокоены разработкой в России нестратегического ядерного оружия и «отсутствием прозрачности» с российской стороны в выполнении действующих договоренностей. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «РИА Новости».

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«Делегация США ясно дала понять, что приверженность полному, поддающемуся верификации соблюдению договоров необходима для эффективного контроля над вооружениями. Делегация США также подчеркнула обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие, а также отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств», — отметили в ведомстве.

17 июля в Женеве стартовали двухдневные переговоры между Россией и США по стратегической стабильности. Делегацию от РФ в ходе нового раунда обсуждений возглавил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков, а американскую группу — первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

До этого Сергей Рябков обсуждал вопросы стратегической безопасности с замглавы Госдепартамента по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в ходе встречи в Праге 12 июня текущего года. Переговоры в таком формате стали первыми после приостановки Вашингтоном и Москвой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По итогам встречи замглавы российского МИДа тогда заявил, что воодушевлен конструктивным диалогом с представителем США, однако призвал международное сообщество не делать поспешных выводов, так как внешняя политика Соединенных Штатов непредсказуема.

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