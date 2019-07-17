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Контрабандист пытался вывезти из Краснодара детенышей леопарда и тигра

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Детенышей леопарда и белого бенгальского тигра изъяли у гражданина Узбекистана в аэропорту Краснодара, сообщила Южная транспортная прокуратура. Мужчина пытался вылететь в Ташкент. Возбуждено уголовное дело.

В пластиковых контейнерах находились два 1,5-месячных детеныша занесенного в Красную книгу РФ ягуара и один детеныш белого бенгальского тигра возрастом 2,5 месяца. В лапах маленьких хищников находились медицинские катетеры, животных накачали снотворным, кроме того, они были крайне истощены и обезвожены. Леопардов и тигренка передали в один из краснодарских зоопарков, пишет Rostovgazeta.

Закон РФ, запрещающий жестокое обращение с животными, привел к спаду объемов контрабанды экзотических животных. Согласно статистике, количество административных и уголовных дел в этой сфере уменьшилось на треть. Опрошенные «Известиями» эксперты оценивают обороты черного зоорынка в России в десятки миллионов долларов.

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