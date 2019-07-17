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Турция пообещала найти виновных в нападении на дипломата в Эрбиле

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Турция примет ответные меры после того, как в столице Иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения погиб сотрудник турецкого генконсульства. Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил в Twitter.

«Желаю божьей милости нашему сотруднику консульства, который погиб в результате жестокой атаки в Эрбиле, выражаю соболезнования его родственникам. Поиск преступников начат, и тем, кто совершил это коварное нападение, будет дан адекватный ответ», — написал он.

Ранее 17 июля в МИД Турции подтвердили информацию о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов Эрбиля, пишет RT. Жертвой вооруженного нападения стал сотрудник генконсульства Турции.

В органах безопасности Ирана сообщили, что погибли заместитель генерального консула Турции в Ираке и еще два дипломата.

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