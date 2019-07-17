Прямой эфир

Кремль отреагировал на предложения спикера Госдумы по Конституции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности изменений в Конституцию — это тема для дискуссии, заявил в среду, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в среду в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны. В частности, спикер Госдумы предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия нижней палаты в формировании правительства.

«Ознакомились (с предложением Володина — Ред.). Это точка зрения спикера нижней палаты, одного из членов высшего руководства страны. Это тема для дискуссии. Это же новая инициатива, какой-либо позиции еще нет», — сказал представитель Кремля.

В апреле Володин уже высказывался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов кабинета министров России. По его словам, «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию».

Сейчас нижняя палата участвует в формировании правительства лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предложили обязать министров отчитываться перед парламентом
Песков указал на отсутствие позиции Кремля по дискуссии о Конституции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017