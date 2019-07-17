Кремль отреагировал на предложения спикера Госдумы по Конституции

Мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности изменений в Конституцию — это тема для дискуссии, заявил в среду, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в среду в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны. В частности, спикер Госдумы предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия нижней палаты в формировании правительства.

«Ознакомились (с предложением Володина — Ред.). Это точка зрения спикера нижней палаты, одного из членов высшего руководства страны. Это тема для дискуссии. Это же новая инициатива, какой-либо позиции еще нет», — сказал представитель Кремля.

В апреле Володин уже высказывался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов кабинета министров России. По его словам, «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию».

Сейчас нижняя палата участвует в формировании правительства лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя кабмина.