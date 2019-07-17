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В Московской области подвели окончательные итоги ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Окончательные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) подвели в Подмосковье. Об этом рассказала первый зампред правительства региона, министр образования Московской области Ольга Забралова.

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В 2019 году экзамен сдали 38 тыс. человек, в том числе 34 тыс. выпускников этого года.

По словам министра, завершилось последнее рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами на ЕГЭ. В итоге 486 работ получили 100 баллов. Кроме того, больше чем на 1000 увеличилось количество человек, которые заработали 220 баллов по трем предметам: 9,3 тыс. человек против 8,1 тыс. в 2018 году, сообщает телеканал «360».

Забралова отметила, что больше всего высоких результатов (от 80 и выше) зафиксирвали по немецкому, английскому и французскому языкам (48,5%, 45,9% и 31,0% соответственно), а также по русскому языку (29,3%), информатике (22,4%) и литературе (21,7%).

Министр добавила, что ЕГЭ прошел в штатном режиме, а все пункты сдачи были оборудованы видеокамерами. Родители и ученики также имели возможность обратиться на «горячую линию» и в независимые предметные комиссии, пишет НСН. Следующий этап пройдет в сентябре, когда начнутся пересдачи, добавляет портал «Подмосковье сегодня».

9 июля сообщалось, что Роскомнадзор обнаружил интернет-сайты по проверке результатов единого госэкзамена, незаконно собирающие персональные данные.

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