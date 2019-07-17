Село на Ставрополье серьезно пострадало во время урагана

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в селе Ладовская Балка Ставропольского края. Ураган и ливень повредили несколько десятков частных домов, а также социальные объекты: больницу, школу, детский сад и дом культуры.

«Точный объем ущерба сейчас устанавливается», — сообщили в пресс-службе главы Ставрополья.

Власти обещали оказать материальную помощь жителям, пострадавшим от стихии. Район получит из регионального резерва строительные материалы, передает NewsTracker.

Ранее в поселке Аянка в Камчатском крае из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки. Поселение располагается в зоне вечной мерзлоты, но из-за высокой температуры воздуха верхний слой грунта стал таять. Сваи дома не выдержали и стали двигаться.