Очередная «Гонка Героев» пройдет 21 июля

21 июля на всесезонном курорте Игора под Санкт-Петербургом состоится очередная «Гонка Героев», участники которой пробегут экстремальный марафон. Об этом в среду, 17 июля, сообщили «Известиям» организаторы мероприятия.

Более тысячи участников преодолеют восьмикилометровую трассу с препятствиями, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Их ждут различные преграды, в том числе рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой.

В рамках «Гонки Героев» пройдет и специальный детский забег, а для болельщиков будет организована комфортная фан-зона с развлечениями и шоу-программа. Принять участие в «Гонке Героев» могут все желающие.

23 февраля «Гонка Героев» также прошла на курорте Игора под лозунгом #БегиИлиЗамерзни. В 2019-м в марафоне приняли участие более 2 тыс. человек, они преодолели сложную трассу протяженностью более 6 км с 32 препятствиями.

Как отметили организаторы, горнолыжный рельеф Игоры позволил разнообразить трассу интенсивными подъемами и спусками. Одним из фирменных препятствий стал 6,5-метровый «Эверест».