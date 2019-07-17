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Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей. Об этом в среду, 17 июля, сообщает ТАСС.

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«Действуя в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий, они осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова и похитили не менее 136 млн рублей», — цитирует агентство судью Московского окружного военного суда (МОВС).

Ранее в среду сообщалось, что три сотрудника ФСБ, проходящие по делу о разбое, написали явку с повинной. Еще один сотрудник, по данным «Интерфакса», признал вину частично.

5 июля военный суд на месяц арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих по решению инстанции отправили под домашний арест. Всех их подозревают в создании преступного сообщества и совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Предполагается, что они по поддельным дoкументaм инсценировали обыск в банке и похитили крупную сумму. Арестованных сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к пропаже части денег, изъятых у полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

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