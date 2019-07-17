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Названы пять вакансий для ленивых людей

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Фото: ТАСС/DPA/Sebastian Gollnow
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Эксперты назвали пять вакансий для ленивых людей, на которые можно устроиться этим летом. Список приводит «Москва 24» в среду, 17 июля.

Первое место работы подойдет для любителей отдыхать на кровати. Один из производителей матрасов готов заплатить двум желающим, которые протестируют его товар и напишут отзывы. 30 часов работы оплачиваются гонораром в размере $10 тыс.

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Похожую вакансию разместили шесть лучших отелей США, с той разницей, что надо тестировать бассейны. За это можно получить $10 тыс.

Такую же сумму можно заработать за двухнедельное путешествие по Австралии. Подходящему кандидату предстоит посещать барбекю и пробовать на вкус разные виды ребрышек.

Еще одна заманчивая и к тому же высокооплачиваемая вакансия — катание на роскошных яхтах, которыми торгует элитный магазин в Лондоне. За каждый отзыв работодатели обещают более $1 тыс.

Любители алкоголя также не останутся без работы, поскольку есть вакансия пивного эксперта широкого профиля. В обязанности сотрудника входят дегустация напитка, посещение и оценка тематических мероприятий и отслеживание трендов в индустрии.

Ранее сообщалось, что в России за год выросло количество вакансий для студентов. При этом средняя зарплата по таким предложениям выросла до 31 424 рублей в месяц.

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