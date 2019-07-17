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Колбасу и сало не пустили в Брянск

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В Брянскую область не пустили партию колбасных изделий и сала. Сотрудники Россельхознадзора и таможенной службы предотвратили ввоз в регион 646 кг колбасы, 360 кг мяса неизвестного происхождения, 46 кг кишечного сырья и 40 кг сала. Также остановлена партия вишни весом более 300 кг и огурцов весом 58 кг.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, у этих грузов не было необходимых сопроводительных документов и маркировки. Продукты везли в антисанитарных условиях с нарушением температурных режимов в пассажирских поездах. Страны производства — Украина и Молдавия.

В итоге всю изъятую продукцию вернули на сопредельную территорию Украины под контролем таможенников. Владельцы груза привлечены к административной ответственности.

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