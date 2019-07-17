Прямой эфир

Свыше 30 тыс. кубометров воды откачали с подтопленных территорий Тулуна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Тулун (Иркутская область) за прошедшие сутки откачали более 30 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы три бригады. На данный момент они погрузили и вывезли более 22 тыс. кубометров мусора, разобрали четыре аварийных дома, а также очистили 150 м дороги, пишет ИА IrkutskMedia.

На сегодняшний день в Тулуне подтопленными остаются 46 жилых домов. Запланированы аварийно-восстановительные мероприятия на 20 улицах, продолжаются работы по засыпке дамбы.

Сильные дожди прошли в Иркутской области 25 июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Из-за паводка пострадало более 3 тыс. человек, свыше 450 госпитализированы. Погибли 25 человек.

Потерпевших переселяют из пунктов временного размещения в стационарные места проживания. Уже подключены водозабор, канализационно-насосная станция и очистные сооружения, налажена почтовая связь. В Тулун прибыла спецтехника для восстановления дорог и берегового защитного вала.

Президент России Владимир Путин своим указом объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера. В связи с этим в регионе установлен особый уровень реагирования. Вице-премьер России Виталий Мутко поручил пересмотреть генпланы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома, и потребовал уволить главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
После паводка в Иркутской области госпитализировано более 750 человек
Юрий Чайка провел прием пострадавших от паводка в Тулуне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017