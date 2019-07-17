Свыше 30 тыс. кубометров воды откачали с подтопленных территорий Тулуна

В городе Тулун (Иркутская область) за прошедшие сутки откачали более 30 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы три бригады. На данный момент они погрузили и вывезли более 22 тыс. кубометров мусора, разобрали четыре аварийных дома, а также очистили 150 м дороги, пишет ИА IrkutskMedia.

На сегодняшний день в Тулуне подтопленными остаются 46 жилых домов. Запланированы аварийно-восстановительные мероприятия на 20 улицах, продолжаются работы по засыпке дамбы.

Сильные дожди прошли в Иркутской области 25 июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Из-за паводка пострадало более 3 тыс. человек, свыше 450 госпитализированы. Погибли 25 человек.

Потерпевших переселяют из пунктов временного размещения в стационарные места проживания. Уже подключены водозабор, канализационно-насосная станция и очистные сооружения, налажена почтовая связь. В Тулун прибыла спецтехника для восстановления дорог и берегового защитного вала.

Президент России Владимир Путин своим указом объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера. В связи с этим в регионе установлен особый уровень реагирования. Вице-премьер России Виталий Мутко поручил пересмотреть генпланы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома, и потребовал уволить главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.