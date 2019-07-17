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Детский хирургический стационар открылся в Омске

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В городке Нефтяников на улице Магистральной Омска официально открылся хирургический стационар городской детской клинической больницы № 3. Его история похожа на историю другого долгостроя — поликлиники на тысячу посещений на Левобережье. Объект долго не могли довести до логического завершения.

«За Уралом такой многопрофильной детской больницы нет, и это очень важно, поскольку это определенный центр притяжения. Сюда едут лечить детей родители из Новосибирской области и Казахстана», — заявил на открытии губернатор Омской области Александр Бурков.

Отделение лучевой диагностики, операционные, отделение гнойной хирургии, палаты и игровые комнаты оснащены новейшим оборудованием и готовы с 1 августа принимать первых пациентов, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Как сообщалось 3 июня, в Омске планируют открыть единый современный центр помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Проект уже обсуждался с представителями Минздрава. Сейчас в городе функционируют два профильных учреждения — онкологический диспансер и отделение гематологии Областной детской клинической больницы. На базе последней решили собрать лучших специалистов и установить высокотехнологичное оборудование.

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