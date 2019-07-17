Всероссийская школа для литераторов Дальнего Востока состоится в Хабаровске

В Хабаровске состоится всероссийская школа писательского мастерства для молодых литераторов Дальнего Востока. Обучающие мероприятия пройдут на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки с 25 по 28 июля.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края, организатором мероприятия выступает Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ при поддержке ведущих литературных журналов страны.

По словам организаторов, школа писательского мастерства в этом году обещает быть интересной. Здесь будут представлены 20 молодых поэтов и прозаиков Дальневосточного федерального округа.

Организаторы также отмечают, что четырех человек пригласят для участия в форуме молодых писателей, который состоится в Ульяновске в сентябре. Также лучшим авторам будут даны рекомендации для публикации в известном литературном журнале и сборнике молодых писателей.