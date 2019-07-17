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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

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Самым плохим днем для рубля может стать 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Об этом в среду, 17 июля, пишет «Российская газета».

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По мнению аналитика, российская валюта на следующей неделе может укрепиться до 61,9 рубля за $1. Этому, в частности, поспособствует публикация предварительных данных по ВВП США за II квартал.

«Однако по-настоящему в центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая должна пролить свет на вопрос, насколько курс доллара к мировым валютам дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel», — отметил эксперт.

Однако, по словам Рожанковского, по итогам заседания по монетарной политике Банка России инвесторов «может постичь разочарование». После этого заседания финансовый регулятор может начать закупку валюты для Минфина, тогда курс рубля развернется в обратную сторону, полагает эксперт.

16 июля польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте. По его мнению, рубль может к концу года потерять около 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей. Впрочем, российские эксперты усомнились в резком падении рубля.

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