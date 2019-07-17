Прямой эфир

Гонки по болоту устроили в Калужской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Людинове в Калужской области прошел региональный кубок по автомобильному спорту «Глиняный компас». В IX открытом первенстве участвовали команды не только из Калужской, но также из Московской, Брянской и Смоленской областей.

Они соревновались в нескольких дисциплинах: трофи-рейд «ТР0», трофи-рейд «ТР1», трофи-рейд «ТР2» и трофи-рейд «Абсолютный».

26 экипажей машин и квадроциклов, а также девять велосипедистов должны были преодолеть заданный маршрут и найти на нем контрольные точки.

Автомобили проезжали сквозь болотистую местность и лесной массив. Некоторые застревали в грязи, тогда им на помощь приходили другие участники, сообщает газета «Весть».

Лучшими в категории стали Наталья Хазикова и экипаж из Мосальска, а команда из Брянска завоевала победу сразу в двух дисциплинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Народное техно: гонки на тракторах в Ростовской области
«Бизон-Трек-Шоу» становится одним из самых популярных спортивных соревнований Юга России
Red Bull провел экстремальные гонки на выносливость

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017