Гонки по болоту устроили в Калужской области

В городе Людинове в Калужской области прошел региональный кубок по автомобильному спорту «Глиняный компас». В IX открытом первенстве участвовали команды не только из Калужской, но также из Московской, Брянской и Смоленской областей.

Они соревновались в нескольких дисциплинах: трофи-рейд «ТР0», трофи-рейд «ТР1», трофи-рейд «ТР2» и трофи-рейд «Абсолютный».

26 экипажей машин и квадроциклов, а также девять велосипедистов должны были преодолеть заданный маршрут и найти на нем контрольные точки.

Автомобили проезжали сквозь болотистую местность и лесной массив. Некоторые застревали в грязи, тогда им на помощь приходили другие участники, сообщает газета «Весть».

Лучшими в категории стали Наталья Хазикова и экипаж из Мосальска, а команда из Брянска завоевала победу сразу в двух дисциплинах.