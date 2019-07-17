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Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris

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Фото: autohome.com.cn
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Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа. Модель переживет серьезный рестайлинг, сообщил «Авторевю» в среду, 17 июля.

В Китае предприятие Beijing Hyundai готовит обновленную версию седана. У модели появится полностью новый передок с трехмерной решеткой радиатора и крупными фарами.

Дизайн кормы также будет подвержен радикальным изменениям. Фонари станут меньше, но визуально будут соединены свойственной большим седанам Hyundai красной перемычкой.

Фотографий интерьера машины пока нет.

Российский Hyundai Solaris — это разновидность глобальной модели, которая на разных рынках известна под именами Verna и Accent. Премьера обновленной Hyundai Verna ожидается осенью в КНР. В России же стоит ждать новинку на полгода позже, как было с российским Solaris в начале 2017 года.

Solaris двух предыдущих поколений внешне отличался от китайских седанов только деталями. Предполагается, что и в этот раз российская модель унаследует измененный дизайн Hyundai Verna.

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