Прямой эфир

Украинские власти призвали сограждан подумать перед поездкой в Крым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям Украины стоит «очень хорошо задуматься» перед принятием решения о поездке в Крым. Об этом заявил замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, 8–10 тыс. сограждан ежедневно приезжают на полуостров, при этом в отношении большинства из них российские пограничники якобы нарушают права человека. Кроме того, он отметил, что особой проверке подвергаются туристы, приезжающие в Крым впервые и имеющие украинскую прописку.

Наша карта кроет: «Википедия» указала Крым российским
В статьях интернет-энциклопедии о «большой двадцатке» на 72 языках мира обозначили полуостров частью РФ

«Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы», — цитирует Аброськина «Газета.ру».

В Крыму подобные заявления назвали информационным вбросом. По словам председателя комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, таким образом Киев хочет отпугнуть путешественников, в то время как в реальности число отдыхающих из Украины растет.

«Всё проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях», — пояснил он агентству «РИА Новости».

В крымском погрануправлении ФСБ РФ заверили, что никаких дополнительных противоправных проверок в отношении туристов из Украины не ведется. Ежедневно в автомобильных пунктах на севере Крыма оформляется 11–12 тыс. путешественников, для обеспечения бесперебойного пропуска задействовано максимальное количество сотрудников.

Ранее в июле в Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов. Повышенный интерес к полуострову объяснили популярностью крымских курортов среди жителей Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы пытались въехать в Крым по недействительным паспортам
Зеленскому предложили выкупить Донбасс и Крым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017