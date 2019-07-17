Украинские власти призвали сограждан подумать перед поездкой в Крым

Жителям Украины стоит «очень хорошо задуматься» перед принятием решения о поездке в Крым. Об этом заявил замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, 8–10 тыс. сограждан ежедневно приезжают на полуостров, при этом в отношении большинства из них российские пограничники якобы нарушают права человека. Кроме того, он отметил, что особой проверке подвергаются туристы, приезжающие в Крым впервые и имеющие украинскую прописку.

«Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы», — цитирует Аброськина «Газета.ру».

В Крыму подобные заявления назвали информационным вбросом. По словам председателя комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, таким образом Киев хочет отпугнуть путешественников, в то время как в реальности число отдыхающих из Украины растет.

«Всё проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях», — пояснил он агентству «РИА Новости».

В крымском погрануправлении ФСБ РФ заверили, что никаких дополнительных противоправных проверок в отношении туристов из Украины не ведется. Ежедневно в автомобильных пунктах на севере Крыма оформляется 11–12 тыс. путешественников, для обеспечения бесперебойного пропуска задействовано максимальное количество сотрудников.

Ранее в июле в Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов. Повышенный интерес к полуострову объяснили популярностью крымских курортов среди жителей Украины.