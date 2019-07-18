Звериное житье: истории обитателей центра, созданного для помощи диким животным

Центр реабилитации диких животных «Феникс» существует уже около 20 лет. Его создательница, Вероника Матюшина, работает учительницей биологии в местной школе. Когда-то центр начинался с чердака, отведенного ей и ученикам при школе, а теперь вмещает несколько десятков попавших в беду зверей и крупных хищных птиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Фениксом» Вероника занимается вместе со своим супругом Сергеем. Еще есть волонтеры, но они скорее помогают с транспортом или строительством вольеров: к зверям их стараются не допускать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Каждому поступающему сюда животному здесь дают новые клички, придумывает их обычно Вероника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Волчица Степанида в «Фениксе» живет с 2006 года. Тогда ее изъяли с притравочной базы, где животное использовали, чтобы натаскивать собак, а еще, вспоминает Вероника, бросали в клетку петарды и били палками. Поэтому Степанида, которой уже почти 18 лет, до сих пор настороженно относится к людям в камуфляже. Зато любит детей и вообще общение — сама подходит к решетке вольера и подставляет людям морду и мохнатый бок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Приехавшая с Камчатки Маша тоже внимание уважает, но если Степаниду гостям погладить разрешают, то к Маше близко их не подпускают. Хотя по возрасту она еще полуторагодовалый медвежонок, по размерам это большой серьезный зверь с очень хорошей реакцией и тяжелыми когтистыми лапами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Играют с Машей только «родители» — Вероника и Сергей. И то, признается Вероника, делают это с максимальной осторожностью. По мере того как медведица взрослеет, она всё свободнее чувствует себя рядом с людьми, которых раньше опасалась
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Еще один старый постоялец — енот-носуха Бусидо. Несколько лет назад животное выкупили из контактного зоопарка, где ему сломали хвост
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Всего в центре сейчас находится около 30 постояльцев, включая крупных хищных птиц. Живут здесь те, кого уже нельзя вернуть в дикую природу, — например, потому, что животное травмировано или выросло в цирке или контактном зоопарке. Остальных лечат и выпускают на волю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Яр — ловелас. Сейчас глазки построит, а потом неизвестно, как может среагировать», — предупреждает Вероника. Полярный волк вместе с сестрой попал сюда три года назад из другого центра реабилитации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Это Кира. В «Феникс» она попала в 2012 году — ее забрали у подростков, которые предлагали прохожим за деньги сфотографироваться с хищной птицей. Подростков Кира ненавидит до сих пор, завидев постороннего на территории, громко кричит, если подойти к вольеру — злится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В «Фениксе» вообще много птиц, особенно хищных. Единицы травмировались в дикой природе, большинство забрали у недобросовестных владельцев, спасли при попытке сбежать от них самостоятельно или получили от сотрудников полиции
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