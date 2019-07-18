Звериное житье: истории обитателей центра, созданного для помощи диким животным

Волчица Степанида в «Фениксе» живет с 2006 года. Тогда ее изъяли с притравочной базы, где животное использовали, чтобы натаскивать собак, а еще, вспоминает Вероника, бросали в клетку петарды и били палками. Поэтому Степанида, которой уже почти 18 лет, до сих пор настороженно относится к людям в камуфляже. Зато любит детей и вообще общение — сама подходит к решетке вольера и подставляет людям морду и мохнатый бок