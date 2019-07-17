Многое произошло с 2013 года, когда я покинул армию после восьми лет службы. Проводил раскопки в регионе Шампань возле Реймса, чтобы найти тела солдат русского экспедиционного корпуса, которые погибли за Францию во время Первой мировой войны. Этот проект был поддержан президентом России Владимиром Путиным и министром культуры Владимиром Мединским.

После этого я решил развеять наконец легенду о самолете Як-1 легендарного полка «Нормандия-Неман», пропавшем без вести 31 августа 1943 года. Его пилоты были бойцами «Сражающейся Франции», они прибыли в СССР в 1942 году и боролись совместно с советскими солдатами против стран Оси. При поддержке Минобороны РФ и лично Сергея Шойгу мы наконец закрыли этот франко-российский эпизод близ деревни Бывалка под Ельней.

Уже больше трех лет я занимаюсь историческими раскопками. Вообще нынешние отношения между двумя нашими странами очень благоприятствуют подобным двусторонним проектам. У нас есть общая история, общая боль. Одним из знаковых событий стала война 1812 года. И именно ее я решил выбрать в качестве следующего объекта наших археологических исследований. Подобные инициативы должны быть направлены на то, чтобы трагедии таких масштабов больше никогда не повторялись. Наши страны вместе пережили худшие потрясения XX столетия — Первая и Вторая мировые войны. И будущие поколения должны помнить и чтить свою историю.

Историко-археологический проект о войне 1812 года стал кульминацией в работе нашего фонда. Его успехи превзошли все ожидания. У нас было две цели — поднять останки солдат, которые погибли и были похоронены на поле битвы при Валутиной горе под Смоленском в 1812 году, и с почестями их перезахоронить. Вторая цель — найти останки генерала Шарля-Этьена Гюдена, близкого соратника Наполеона. И мы смогли это сделать.

Мы начали работу в мае с двумя командами — из России и Франции. Это 20 французских экспертов, антропологов, археологов, топографов и 15 российских археологов из Академии наук, представителей Российского военно-исторического общества, включая директора Музея военной техники из Верхней Пышмы и студентов Калужского университета. Эти две абсолютно противоположные в методах команды должны были адаптироваться к совместной работе день за днем.

Как говорят, русский человек всегда подозрителен поначалу, но когда он зауважает вас и начнет доверять, то станет лучшим товарищем. Именно так и произошло в нашей команде.

После почти месяца работ мы смогли пролить свет на детали битвы, которая произошла здесь в августе 1812 года. Тогда русские войска отступали из Смоленска, но дали ожесточенный бой у селения Лубино — битвой у Валутиной горы его назвали уже позже. Несмотря на то что по итогам сражения русские снялись со своих позиций и последовали дальше на восток, битва надолго выбила французов из колеи. Здесь погибло более 10 тыс. русских, французов, немцев и португальцев. Позже они были захоронены в ямах вдоль старой дороги Смоленск– Москва на глубине не более 3 м.

В ходе работы мы отыскали одну из таких ям, где обнаружили останки лошадей, четыре тела русских солдат и множество предметов: боеприпасы, штыки, пуговицы. Именно во время этого сражения у генерала Гюдена, друга Наполеона, оторвало ногу пушечным ядром, когда он слезал с лошади.

Шейнов бастион в Смоленске — место работы второй части нашей группы. Именно здесь, где в XVII веке была взорвана Грановитая башня Смоленской крепостной стены, могло быть тело генерала Гюдена. Однако поиски оказались безуспешны.

В июне 2019 года мы продолжили раскопки, чтобы достичь поставленной задачи во что бы то ни стало. Даже если бы мне пришлось раскопать весь город Смоленск и провести там 20 лет. Я перечитал все архивы, и свидетельства Наполеона и графа Филиппа-Поля де Сегура. И постоянно думал — где бы я похоронил своего друга и соратника, будь я именитым полководцем?

Однажды я понял, что сомнений быть не может и мы открыли бастион с другой, неисследуемой, части — там, где Королевская Цитадель. Гюден был там, я это чувствовал и оказался прав.

Спустя месяц работ на глубине 1,6 м в центре бастиона мы обнаружили деревянный гроб с телом внутри. В течение недели мы готовили открытие гроба с лучшими специалистами из России, а 6 июля увидели останки. Без сомнения, это был знаменитый генерал. У него не было левой ноги выше колена. Той самой, которую ему оторвало в битве у Валутиной горы. А другая нога была сильно изуродована.

Это открытие во многом историческое. Это первый пропавший генерал, который был найден за всю историю Франции. И это представляет огромную ценность в отношениях двух стран. Тело пролежало 207 лет в земле, в той стране, которую когда-то генералу пришлось атаковать. И Россия не уничтожила его останки. Это важнейшее качество величайшей страны — уважать своих побежденных врагов, несмотря ни на что.

Я уверен, что находка не останется без внимания президентов двух стран. И, надеюсь, Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретятся в Париже в Доме Инвалидов, чтобы почтить память этого великого генерала. Это наша история, и мы чтим ее вместе.