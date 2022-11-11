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Какого числа в России отмечают Вознесение Господне в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне в четверг, 25 мая 2023 года.

Вознесение считается одним из важнейших церковных праздников. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о последнем дне земной жизни Иисуса Христа.

Согласно Библии, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней присутствовал на земле. В последний день он привел своих учеников на склон Елеонской горы близ Иерусалима, где велел апостолам не покидать его до получения святого дара и вознесся на небеса.

Спустя 10 дней на учеников Христа сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое дало им силу проповедовать его учение по всему миру. В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Также принято проявлять щедрость и подавать нищим.

16 апреля 2023 года православные отмечали Пасху. На 4 июня 2023 года выпадает Святая Троица.

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Светлое Христово Воскресение, или Пасха — важнейший праздник, знаменующий воскресение из мертвых Иисуса Христа. Это центральное библейское событие является основой христианского учения. Ежегодно дату Пасхи определяют с помощью лунного и солнечного календарей. Первые кадры торжества — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Якунин с Благодатным огнем, доставленным спецрейсом из Иерусалима в Москву
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Москвичи и гости столицы на пасхальном богослужении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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