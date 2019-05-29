Российские космонавты выходят в открытый космос 29 мая. Видеотрансляция

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин выйдут в открытый космос из Международной космической станции 29 мая — единственный раз за 29 год.

Космонавты покинут станцию в 18.44 мск, они должны установить поручень для перехода между между Малым исследовательским модулем (МИМ) «Поиск» и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) «Заря».

Ранее Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» произойдет в конце 2020 года. Он также добавил, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль, в 2022 году — научно-энергетический модуль.

Строительство модуля «Наука» началось еще в 1995 году. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек.