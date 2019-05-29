Пальмы и туи снова появятся на улицах Красноярска

Пальмы и туи возвращаются после зимовки на улицы Красноярска. Как рассказали в пресс-службе мэрии, 141 пальма и 56 туй хорошо перенесли холода в теплицах Управления зеленого строительства.

В ближайшие две недели они появятся на улицах, в скверах и парках города, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. У администрации единственная просьба к горожанам: не портить красоту и не вредить деревьям в кадках.

Также сообщается, что в небольшом сквере на Взлетке клумбы с тюльпанами защитили от вандалов металлической сеткой. Такие меры во многом оправданы. Некоторые садоводы-любители выкапывают луковицы цветов, чтобы потом посадить их у себя на даче.