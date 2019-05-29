СМИ показали видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Кадры из цеха публикует «Звезда» в среду, 29 мая.

«На входе в цех приходит «голый» фюзеляж, и по мере продвижения по цеху машина будет «обрастать» плоскостями, стабилизаторами, оснащением электрооборудованием, радарной группой, а также двигателем», — рассказал корреспондент телеканала Андрей Самолетов.

Как пояснил журналист, через девять дней истребитель должен покинуть цех финальной сборки и уйти на летно-испытательную станцию, где им будут заниматься летчики и инженеры.

Обозреватель добавил, что сейчас первый Су-57 стоит на стапеле и дальше выйдет из ворот цеха как готовый самолет.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

Су-57 впервые продемонстрируют иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. Выставка пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.