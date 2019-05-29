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Косовский спецназ потерял секретные документы во время акции на севере края

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Фото: РИА Новости/Марко Кужавич
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Косовские спецназовцы потеряли секретные документы во время спецоперации на севере частично признанной республики. Как сообщило в среду, 29 мая, сербское издание Novosti.rs бумаги нашли местные жители.

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На опубликованных изданием фотографиях документов можно увидеть имена, адреса и номера телефонов. СМИ отмечает, что это данные о тех, кого планировалось задержать. Кроме того, на фото запечатлен подробный план спецоперации.

Подразделения спецназа косовского МВД (ROSU) утром 28 мая вошли на территории четырех общин, населенных сербами, на севере региона. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек. Косовские власти заявили, что на севере края проводилась акция по борьбе с организованной преступностью.

В ходе этой акции были задержаны два сотрудника миссии ООН, один из них — россиянин Михаил Краснощенков. Во время задержания они получили травмы и были госпитализированы. После того, как ООН и российская сторона обратились к косовским властям с требованием отпустить задержанных, россиянина освободили.

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