Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Трансляцию с места событий ведет телеканал Rustavi 2, передает агентство «РИА Новости».

Отмечается, что он прилетел рейсом из Варшавы и уже прошел паспортный контроль. Как стало известно ранее, в аэропорту собрались сотни встречающих — они держат в руках флаги Украины и Грузии.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако на фоне конфликтов с Порошенкоон был лишен гражданства в июле 2017 года. При этом в администрации экс-президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью сторонников прорвал кордон на польско-украинской границе и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу. Позже государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.