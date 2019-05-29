Прямой эфир

Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

0
Фото: facebook.com/Mikheil Saakashvili
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Трансляцию с места событий ведет телеканал Rustavi 2, передает агентство «РИА Новости».

«Ощущение, что у Украины есть путеводитель по ошибкам Саакашвили»
Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе — о сотрудничестве с Москвой, перспективах вступления страны в НАТО и предстоящих выборах

Отмечается, что он прилетел рейсом из Варшавы и уже прошел паспортный контроль. Как стало известно ранее, в аэропорту собрались сотни встречающих — они держат в руках флаги Украины и Грузии.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако на фоне конфликтов с Порошенкоон был лишен гражданства в июле 2017 года. При этом в администрации экс-президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью сторонников прорвал кордон на польско-украинской границе и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу. Позже государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили рассказал о своих планах после возвращения на Украину
Партия Саакашвили захотела участвовать в парламентских выборах на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017