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Зеленый сад с зеркалами появится летом на Кузнецком Мосту в Москве

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Фото: проект правительства Москвы «Цветочный джем»
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В центре Москвы в июне «вырастет» зеленый сад с зеркалами в рамках фестиваля «Цветочный джем», рассказали в пресс-службе оргкомитета мероприятия.

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Иммерсивный сад под названием You are The Landscape появится на улице Кузнецкий Мост перед ЦУМом. Один из самых необычных проектов будет создан из редких сортов берез, горных сосен, рябин, злаковых и многолетних растений.

«Конструкция летнего сада включает плоские зеркала по всей окружности, которые дают возможность посетителям с нового ракурса взглянуть на природу, окружающий город, на себя и друг на друга», — заявили агентству «РИА Новости» в пресс-службе фестиваля.

Сад на Кузнецком Мосту разместят на площади около 300 кв. м. Всего же в Москве в рамках проекта будет создано более 40 подобных объектов, спроектированных финалистами открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем – 2019».

В начале мая на столичной улице Новый Арбат появились «зеленые фитостены», которые были созданы в рамках фестиваля «Московская весна а сappella».Всего на оформление объектов ушло более 2,5 тыс. живых растений 12 различных видов. Их демонтаж запланирован на конец лета — начало осени.

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