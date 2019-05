Зеленый сад с зеркалами появится летом на Кузнецком Мосту в Москве

В центре Москвы в июне «вырастет» зеленый сад с зеркалами в рамках фестиваля «Цветочный джем», рассказали в пресс-службе оргкомитета мероприятия.

Иммерсивный сад под названием You are The Landscape появится на улице Кузнецкий Мост перед ЦУМом. Один из самых необычных проектов будет создан из редких сортов берез, горных сосен, рябин, злаковых и многолетних растений.

«Конструкция летнего сада включает плоские зеркала по всей окружности, которые дают возможность посетителям с нового ракурса взглянуть на природу, окружающий город, на себя и друг на друга», — заявили агентству «РИА Новости» в пресс-службе фестиваля.

Сад на Кузнецком Мосту разместят на площади около 300 кв. м. Всего же в Москве в рамках проекта будет создано более 40 подобных объектов, спроектированных финалистами открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем – 2019».

В начале мая на столичной улице Новый Арбат появились «зеленые фитостены», которые были созданы в рамках фестиваля «Московская весна а сappella».Всего на оформление объектов ушло более 2,5 тыс. живых растений 12 различных видов. Их демонтаж запланирован на конец лета — начало осени.