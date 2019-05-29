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Помпео обсудит с европейскими лидерами Украину и «Северный поток – 2»

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе поездки в Европу обсудит ситуацию на Украине, строительство газопровода «Северный поток – 2», вопросы контроля над вооружениями, а также свой недавний визит в Сочи. Об этом в среду, 29 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

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Собеседник агентства ответил, что эти вопросы «точно будут» в повестке переговоров Помпео с руководством ФРГ. Также, по его словам, госсекретарь обсудит с европейскими партнерами ситуацию вокруг китайской компании Huawei, которую Помпео считает одной из главных угроз для США. Ранее министерство торговли Соединенных Штатов объявило, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой черный список, поскольку они угрожают безопасности американской информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Помпео отправится в Европу 30 мая. На следующий день он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем встретится с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Позже Помпео направится в Швейцарию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Игнацио Кассисом, а также встретится с представителями деловых кругов и директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейсусом.

В программу поездки входит визит в Нидерланды, где госсекретарь США встретится с премьер-министром Марком Рютте. Закончится его турне в Великобритании, где Помпео будет сопровождать президента США Дональда Трампа. Официальный визит американского лидера и первой леди в Соединенное Королевство начнется 3 июня.

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