Россиянин пострадал в Баку из-за драки британских футбольных болельщиков

Россиянин пострадал в результате конфликта, произошедшего между фанатами английских футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» в одном из баров Баку, рассказал 29 мая руководитель пресс-службы минздрава Азербайджана Пярвиз Абубекиров.

Футбольные болельщики прилетели в Азербайджан из Великобритании, чтобы посмотреть финал Лиги Европы, матч начнется в 22:00 мск, уточняет телеканал «360».

Англичане устроили потасовку в одном из баров города за день до начала игры. По словам Абубекирова, в результате драки серьезно пострадал болельщик «Челси» Андерсон Челс. Его доставили в Центральную клиническую больницу. Угрозы для его жизни нет, но медики оценивают состояние Челса как средней тяжести.

«Также в ходе конфликта в пабе пострадал приехавший посмотреть футбол гражданин России <…>, которому была нанесена резаная рана лица. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте», — цитирует Абубекирова «РИА Новости».

Ежегодный футбольный турнир Лига Европы проходит под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он считается вторым по престижности после Лиги чемпионов.

19 мая пресс-служба УЕФА заявила, что минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.Турнир будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах.