Молодой да ранний: как быть губернатором в 30 лет

Жилье, дороги и здравоохранение — такой приоритет обозначил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, ориентируясь на первоочередные поручения главы государства. В среду, 29 мая, исполняется год его назначения на пост главы нефтегазового региона. Чего успел добиться самый молодой российский губернатор, разбирались «Известия».

По порядку

Дмитрий Артюхов стал руководителем северной «житницы» России ровно год назад. К тому времени уже «отгремели» президентские выборы, были сформированы новые «майские» ориентиры государства, и появились первые очертания национальных проектов. В плане приоритетов самому молодому губернатору, возможно, было легче многих. С самого начала власти округа определили три основные задачи, ориентируясь не только на указы президента, но и запросы, «которые исходят непосредственно от ямальцев». Об этом на пресс-конференции 27 мая заявил Дмитрий Артюхов.

«Есть вещи, которые нужны завтра. Есть насущные задачи, — объясняет он. — К примеру, сейчас мы ликвидируем очередь в детсады для детей от 1,5 года. А есть вещи более сложные, типа увеличения продолжительности жизни до 78 лет, и «клуб 80» чуть попозже. Что такое продолжительность жизни до 80 лет? Это и спорт, и система здравоохранения в целом, чистая вода — огромное количество вещей, которые только в комплексе могут дать эффект, привести к важному для страны результату».

При этом губернатор подчеркнул, по сути, банальные вещи: работа не должна превращаться в бесконечные бумаги с красивыми отчетами, но давать конечный результат. Удалось ли их получить, вопрос дискуссионный. Попытаемся подвести промежуточные итоги через год работы Артюхова.

Местный яппи

29 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора ЯНАО 29-летнего Дмитрий Артюхова — выпускника Тюменского государственного университета со степенью MBA, с января 2016 года занимавшего пост замглавы округа по экономике. 9 сентября депутаты законодательного собрания утвердили его на посту.

Предшественник и бывший босс Артюхова Дмитрий Кобылкин возглавил минприроды. Работоспособную управленческую команду новый губернатор кардинально менять не стал, ограничившись перераспределением зоны ответственности между замами. «Ямальская команда» сложилась, и, совершенно очевидно, Артюхов является ее продолжением. При этом большая часть полномочий перетекла к представителям доверенного круга нового главы региона, например, заместителю губернатора по экономике Александру Калинину, который заменил на этом посту самого Артюхова. Уже после выборов лишились должностей главы нескольких муниципалитетов и бюджетных организаций. В большинстве случаев причиной стали злоупотребления и проступки, не совместимые с образом чиновника. На такие ситуации молодой губернатор реагировал жестко, получив поддержку своих решений от населения. Так, по сообщениям СМИ, после звонка Дмитрия Артюхова покинул пост глава нефтяного города Губкинский, ранее задержанный за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Именно жесткость нового руководителя — то, что ставилось под сомнение наблюдателями как со стороны, так и внутри региона.

Помимо команды, губернатору предстояло выстроить отношения со всеми нефтегазодобывающими компаниями, работающими в регионе. А это «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Транснефть» и «Сибур». Реализацию договоренностей с ними расценивали в качестве второго серьезного вызова для молодого губернатора, который отмечали эксперты. Судя по тому, что в прошлом году все эти крупнейшие игроки отраслевого рынка утвердили инвестпрограммы и перезаключили действующие договоры с правительством региона, работа с ключевыми налогоплательщиками если и не вышла на новый уровень, то точно не просела. Кроме формирования профицитного бюджета региона, компании помогают с решением социальных задач — например, строительством спортивных объектов, вовлекаются в финансирование развития поселений, находящихся в непосредственной близости от разрабатываемых месторождений или населенных сотрудниками предприятий.

Экономист-концессионер

Биография и бэкграунд самого молодого губернатора России у жителей создавали ожидания некого экономического крена в работе правительства. Действительно, даже предыдущий глава региона, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал в своем преемнике именно «современный взгляд» и «умение вести переговоры с инвесторами».

«Дмитрий Андреевич Артюхов — профессиональный, надежный человек, знающий округ, понимающий перспективы развития арктического региона. Он представляет новую формацию управленцев — прекрасно образованных, имеющих результативный опыт практической работы на самых сложных участках госуправления. Именно он «поднял» «Северный широтный ход», — так год назад Кобылкин прокомментировал назначение своего зама.

За год на Ямале были поставлены на рельсы три основных проекта — «Северный широтный ход», за счет которого появится кратчайший выход к «Северному морскому пути» и балтийским портам, мост через реку Пур, открывающий путь к освоению крупных месторождений Гыданского полуострова, и модернизация ключевого аэропорта в Новом Уренгое. Во всех случаях новый ямальский губернатор взял на вооружение механизм концессии, который гарантирует инвесторам окупаемость. Так удалось возродить проект «Северного широтного хода», заброшенного еще в середине прошлого века. Проект был одобрен федеральной властью, но сейчас идет процесс подбора технологий для снижения его стоимости. Очень высокая цена главного объекта СШХ — моста через реку Обь — остается главным риском для проекта.

Наблюдатели считают, что именно поэтому в последние месяцы в риторике самого Артюхова позитивные ноты сменились на осторожные, а успех проекта перестал казаться предопределенным. «Мы сами живем в режиме ожидания, обещания раздавать надоело. Делаем всё, чтобы начать как можно быстрее», — прокомментировал несколько дней назад ход проекта сам Дмитрий Артюхов. Задача «протянуть» СШХ сегодня может стать одним из важнейших экзаменов для самого молодого губернатора.

Мост через Пур, проезд по которому, несмотря на концессию, будет бесплатным для местных жителей, уже вовсю строится. Проект для Дмитрия Артюхова, очевидно, — вопрос собственного позиционирования. Он задумал и позднее анонсировал его в декабре в ходе своего первого большого отчета о работе правительства перед региональным парламентом. Поэтому он лично держит работы на контроле. «Мост через Пур строят уже с опережением графика. Начали в декабре 2018, сегодня уже установили опоры будущей переправы, — рассказал он на пресс-конференции. — По заверениям подрядчика, первые автомобили смогут проехать по новому мосту в следующем году».

В этом году начнется реализация еще одного концессионного проекта — реконструкция аэропорта в Новом Уренгое. Он передан компании «Аэропорты регионов» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) на 30 лет. За счет инвесторов воздушная гавань будет модернизирована, а бюджеты всех уровней при этом не понесут затрат. Оценить эффективность такой схемы можно будет уже через несколько лет, но пока она выглядит привлекательно. Концессии, например, призвал регионы внедрять в свою работу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Первый сетевой губернатор

Основная нагрузка для бюджета — социальная сфера. При Артюхове были увеличены расходы на здравоохранение (20%), образование (на треть) и жилищный вопрос (35,5%). Осенью завершена работа по решению проблемы с энергоснабжением северного региона. Салехард присоединили к единой энергосистеме, что обошлось «Россетям» в 14 млрд рублей. Как итог — тариф на энергию для работающих в столице организаций снизился на треть. Следом к ней подсоединят другие населенные пункты Ямала. Стоит отметить, что проект инициировал еще губернатор Дмитрий Кобылкин, но Дмитрий Артюхов, что называется, «снял с него сливки».

Чтобы облегчить населению логистическую проблему, в округе было запущено 16 новых субсидируемых из регионального бюджета авиамаршрутов, в том числе на российские курорты — в Симферополь и Сочи. Такое решение было принято после опроса населения.

Прямой контакт с жителями — значимый фактор стиля управления Артюхова, считают эксперты. Самым простым способом связи стали соцсети. Артюхов стал первым губернатором Ямала, лично присутствующим в социальных сетях, в первую очередь — Instagram, где аккаунт главы региона читают больше 27 тыс. человек. Примечателен не сам факт присутствия в интернете, но и стиль общения. Например, на последней пресс-конференции, транслируемой онлайн со страницы Артюхова, глава региона честно и подробно объяснял, почему власти пока не берутся за строительство зоопарка или строительство набережной в Салехарде.

«Для меня этот вопрос не в приоритете. Обидно, что в центре города есть недострой, но приоритеты другие. Мы пересмотрели проект — дорожки, скамейки — этого мало. Надо добавить жизни: каток, кафе, прокат лыж. Мы посоветовались со специалистами, лед на реке позволяет сделать трассу и вдохнуть туда жизнь. Лето короткое, а зимой должно быть то, что будет согревать, — на коньках и лыжах покататься, кофе выпить — чтобы набережная стала местом притяжения, куда переместятся городские события: городская елка, День оленевода. Не будем гнать, как по дорогам, — в этом году приоритет, и в следующем году большое финансирование», — объясняет глава региона.

Есть контакт

Курс на открытость подтвердило свежее предложение молодого губернатора запустить проект инициативного бюджетирования, который позволит гражданам выбирать, куда конкретно направить государственные деньги.

По опубликованным накануне данным, 61% опрошенных социологами ВЦИОМа жителей ЯНАО заявляют, что доверяют Дмитрию Артюхову, 56% респондентов довольны его работой на посту губернатора. Он держится в десятке Национального рейтинга губернаторов — в марте-апреле занял шестое место.

По мнению специалистов Центра политической конъюнктуры, которые обнародовали исследование о работе Артюхова в конце апреля, умение выстраивать контакт с местными жителями позволяет главе региона не только добиваться поставленных задач, но и уверенно работать с «аппаратными тяжеловесами» в своей команде. Политологи дали молодому губернатору краткую характеристику — «перспективный яппи».

Социалка — фундамент роста рейтинга

Год назад одним из рисков для самого молодого губернатора России эксперты называли сложность старта работы на фоне заслуженного предшественника, ушедшего к тому же на повышение в федеральное правительство. Судя по результатам социологических исследований, у Артюхова получилось преодолеть этот этап успешно. Губернатор ЯНАО сделал ставку на собственные инфраструктурные проекты, работу с инвесторами, а также популярные адресные социальные меры для населения, например, конкретную поддержку молодых семей. Последнее сегодня является нетипичным ходом для регионов России и, по данным социологов, является основной причиной роста доверия граждан к управленческому курсу Дмитрия Артюхова.

«С точки зрения федерального центра работа Артюхова может рассматриваться очень положительно. Главная задача руководителя нефтегазового региона — сохранение общественно-политической стабильности на территории. В этом смысле сохранение уровня доверия к власти, отсутствие протестных выступлений и открытость в общении с гражданами демонстрирует правильность курса, выбранного губернатором Ямала. В этом он потрудился на славу. Как говорят, молодой да ранний», — подводит итог первого года работы Дмитрия Артюхова президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Акцент на расширение социальной политики ложится сюда же — обеспечение оптимизма граждан и удержание трудовых ресурсов на территории. А инфраструктурные проекты и экономические успехи в случае их реализации сделают образ губернатора предметным. Хорошо, что продолжается работа над такими проектами, как «Северный широтный ход», «Новоуренгойский аэропорт», «Арктик СПГ-2».

В этом смысле и в текущей экономической ситуации именно реализация заявленных инфраструктурных проектов становится главным фактором при определении места Дмитрия Артюхова в «истории успехов» губернаторов ЯНАО.