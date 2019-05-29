В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН

Главный прокурор города Косовска-Митровицы в частично признанной Республике Косово Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом 29 мая сообщает портал Insajderi.

«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», — рассказал он.

Утром 28 мая стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали по разным данным от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.

После появилась информация, что задержанный полицией Краснощеков получил ранения и находится в больнице. МИД РФ потребовал от ООН сделать всё возможное для освобождения российского дипломата. Позже стало известно о его освобождении.

По словам медиков, у него диагностировали травму головы и перелом скуловой кости, что относится к тяжким телесным повреждениям.