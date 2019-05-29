Глава ФОМ оценила стиль управления врио губернатора в России

Директор проектов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова назвала политиков, временно исполняющих обязанности губернатора в России, управленцами нового типа, представителями «поколения Х». Такое мнение она высказала, выступая на круглом столе, состоявшемся на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 29 мая.

«Они образованны. Они хорошие менеджеры и управленцы. Они умеют договариваться с федеральным центром. ФОМ всегда интересовали люди активные, активный класс», — заявила Паутова, отметив, что они демонстрируют новый стиль управления.

Со своей стороны генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров отметил, что хотя главные кандидатуры на пост глав российских регионов были предложены президентом страны Владимиром Путиным, в сентябре им предстоит побороться за доверие избирателей.

В рамках круглого стола ведущие российские социологи и политологи обсудили тенденции восприятия новых глав регионов, назначенных президентом в избирательном цикле 2019 года. Кроме того, эксперты ЭИСИ представили ключевые параметры, характеризующие политический стиль губернаторов новой волны: результативность, открытость и контроль. Специалисты пришли к выводу, что данные характеристики отвечают ключевым запросам жителей регионов.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России будут выбирать глав 16 субъектов Федерации: Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областей.