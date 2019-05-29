В ОНФ заявили о снижении количества детей-отказников в России

Количество детей-отказников в России снизилось в два раза в течение двух-трех лет. Об этом на пресс-конференции в НСН заявила директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт «Общероссийского народного фронта» Александра Марова.

«Официальная статистика оставления детей в общественных местах не ведется. Что касается детей-отказников, сейчас по стране ежегодно менее 3 тыс. отказных детей в роддомах. По сравнению с ситуацией два-три года назад эта цифра снизилась почти в два раза», — пояснила эксперт.

В течение последних двух недель в Москве произошли сразу два громких случая с участием женщин, бросивших своих детей в общественных местах. Так, одна из них 16 мая оставила двухлетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице. Другая мать бросила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра 26 мая.