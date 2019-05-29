Отравившихся в школьной столовой детей выписали из больницы в Якутии

Все 17 человек, которые отравились в школе-саду села Улахан-Мунку Олекминского района Якутии, выписались из больницы. Среди них 15 детей.

Пострадавшие — воспитанники и работники Мальжагарской начальной школы-сада. 22 мая они поели в школьной столовой, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24».

Медики диагностировали у заболевших острую кишечную инфекцию неясной этиологии. В детском саду – школе проведен осмотр, опрошен персонал, образцы продуктов питания направлены на экспертизу. Проводится доследственная проверка.