В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гройсмана

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Документ опубликован на сайте парламента.

Проект был внесен на голосование в среду, 29 мая, после того, как его одобрил комитет правовой политики и правосудия рады.

20 мая Гройсман объявил о решении подать в отставку. По его словам, данное решение было принято после заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отправить правительство в отставку. Кроме того, политик намерен баллотироваться на выборах в Верховную раду. Для этого он планирует создать новую партию.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.