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Рабочего насмерть придавило сваей в Карелии

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В Карелии проводится проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке. 43-летнего мужчину насмерть придавило сваей.

Инцидент произошел в поселке Чупа. По данным следствия, на строительной площадке производились работы с железобетонными сваями. Одна из свай упала на мужчину. В результате происшествия рабочий получил смертельные травмы, сообщает ИА FlashNord.

Проверку по факту случившегося начал следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае рабочий погиб на территории деревообрабатывающего комбината. Мужчину затянуло в транспортер.

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