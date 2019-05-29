Компанию в Нижегородской области подозревают в крупной неуплате налогов

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту ухода от уплаты налогов на сумму 62,3 млн рублей. Проверка проводится в компании, которая является одним из крупнейших дистрибутеров противогазов в регионе.

По данным следствия, схема ухода от уплаты налогов действовала в 2017 и 2018 годах. Руководство компании вело фиктивный документооборот с рядом организаций. Таким образом было осуществлено завышение затрат, сообщает ИА «НьюсНН».

Уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Проводятся следственные действия.